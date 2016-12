Het leven van brigadier Tjeerd de Walle

Boek geeft unieke kijk achter de schermen van de politie

FEANWALDEN - Vrijdag 25 november vindt in de Doopsgezinde Kerk in Feanwâlden de boekpresentatie plaats van 'Hercules van de Wâlden - Het leven van brigadier Tjeerd de Walle'. Het boek geeft een unieke kijk achter de schermen van de politie. Tijdens de presentatie wordt het eerste exemplaar uitgereikt door schrijver Peter Boomsma aan Geertje de Walle, de vrouw van hoofdpersoon Tjeerd de Walle uit Feanwâlden.

In juli 2015 geeft net gepensioneerd brigadier van politie Tjeerd de Walle een aansprekend interview in de Heerenveense Courant. Hij breekt een lans om met elkaar in gesprek te gaan waarbij jezelf de moed moet hebben om je kwetsbaar op te stellen. Hij geeft tevens aan dat hij nog wel eens een boek over zijn leven wil schrijven. In april 2016 leest Peter Boomsma, oud-woordvoerder van politie Fryslân en oud-collega van Tjeerd de Walle het artikel en hij stelt De Walle voor dat boek voor hem te schrijven. Vervolgens spreken de twee elkaar circa 15 keer in lange sessies, afwisselend in hun woonplaatsen Feanwâlden en Drachten.

De Walle: "De belangrijkste reden voor het boek is dat ik een andere kijk op het leven van een gewone diender wil geven. Elke agent kan sterke verhalen vertellen. Ik wil een slag dieper gaan. Daarom had ook ik als voorwaarde aan Peter Boomsma gesteld dat er in het boek aandacht moet zijn voor mijn depressie. Een politieman is net als ieder ander, dat wil ik in Hercules van de Wâlden graag laten zien."

In het boek wordt een uniek kijkje achter de schermen van de politie gegeven. Het gaat over politiegeweld, de consequenties die dat kan hebben, de eerste bekeuring, Lonsdale in Dokkum, over beledigingen op Schiermonnikoog, zijn werk in Elburg, Lichtenvoorde, Abcoude en Feanwâlden, de arrestatie van een zware crimineel in Feanwâlden, politiehumor en de kunst van goed rechercheren. En ook over muziek, De Walle speelde zowel in het Nederlands Politie Orkest en de Blauhúster Dakkapel. Hoofdstuk 7 is gewijd aan Geertje de Walle, vrouw van Tjeerd, met haar geheel eigen kijk op politie, depressie en huwelijk.

In een apart kader wordt, op verzoek van De Walle en onder een gefingeerde naam, zijn voormalige familie- en systeemtherapeut geïnterviewd over De Walle zijn behandeling tijdens zijn verblijf in De Oosthoek in Limmen in 1997. Een zeer openhartig verhaal!

De titel verwijst naar het nummer Hercules van zangeres Elske DeWall, dochter van Tjeerd en Geertje de Walle. In dit nummer, van de cd Velvet soldier, wordt de hoop uitgesproken dat kleinzoon Herre de Hercules van pake Tjeerd mag worden.

Algemene informatie

Hercules van de Wâlden wordt uitgegeven bij Eddy van der Noord van Uitgeverij Louise uit Grou. Het is tot 25 november te bestellen bij Uitgeverij Louise voor € 15. Na die (presentatie) datum kost het € 16,50 en is het verkrijgbaar bij de meeste Friese boekhandels en te bestellen via internet (www.uitgeverijlouise.nl, www.bol.com ).