Biljarters Drachten afgedroogd

BURGUM - In de laatste FFBC-competitiewedstrijden van dit jaar moesten het Drachtster libre- en het driebanden B-team van BC DC Drachten het in Burgum opnemen tegen de plaatselijke biljarters.

Beide wedstrijden stonden in het teken van het afscheid nemen van de huidige accommodatie. De Burgumers krijgen met ingang van 1 januari 2017 de beschikking over een ruimere biljartzaal in het door de gemeente aangekochte en tot Multifunctioneel Centrum omgebouwde Glinstra State aan de Schoolstraat.

De librespelers van de thuisclub lukte het om met een goed gevoel afscheid te nemen. Het werd een veegpartij. Beide helften werden door de Burgumers gewonnen met 14-4. De 28- 8 uitslag was een blamage voor de gasten, maar gaf een prima afscheidsgevoel voor de thuisclub. Eppie Betten was de enige Drachtster die twee partijen won.

Het Drachtster driebanden B-team nam revanche in de allerlaatste wedstrijd in de accommodatie tegen het B-team: 12-20. Voor Drachten was Eppie Betten (weer) in vorm. Hij won drie keer met een moyenne van 0.44.