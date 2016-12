Bijeenkomst ‘wonen en zorg’ in Oudega

OUDEGA - Doarpsbelang Aldegea en de Gemeenteraad van Smallingerland organiseren een bijeenkomst over het thema Wonen en Zorg op 14 december 2016. De bijeenkomst begint om 19.30 uur in It Folksgebou in Oudega.

De zorg verandert, de bevolkingssamenstelling verandert en de wensen van inwoners veranderen. In de zorg verandert intramuraal wonen (wonen binnen een zorginstelling) in zelfstandig wonen met de mogelijkheid om zorg en ondersteuning te krijgen. Er komen meer ouderen en min-der jongeren. Er zijn meer alleenwonenden en minder gezinnen. Door deze veranderingen is er een ander type woning nodig.

In een ontspannen bijeenkomst zullen de zorgaanbieders in Oudega op 14 december vertellen met welke passie zij hun werk doen, waar, voor wie en hoe. Naast een kijkje in hun keuken is ook een doorkijkje naar de toekomst onderdeel van hun verhaal. En dan het toekomstplaatje van het dorp. Hoe komt dat er uit te zien? Hoe pakken we dat aan?

Daniëlle Harkes, manager van Kenniscentrum Wonen-Zorg, vertelt welke vormen van wonen en zorg mogelijk zijn. Zij inspireert met mooie voorbeelden uit het land. De avond, waarin interactief met elkaar (dorpsbewoners, gemeenteraadsleden en zorgaanbieders) gesproken gaat worden, staat open voor iedereen en zal dienen ter inspiratie voor mogelijke kansen om wonen en zorg in het dorp te verstevigen en wellicht uit te breiden.