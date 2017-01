Bibliotheek introduceert WhatsApp-assistente Bibi

De klantenservice van Bibliotheken Noord Fryslân is vanaf nu ook te bereiken via WhatsApp. Online assistente Bibi beantwoordt alle vragen die binnenkomen via dit populaire communicatiekanaal. Niet alleen bibliotheekgerelateerde vragen, maar álle vragen.

"Bij de Bibliotheek hebben we een heleboel kennis in huis. Daarom mag je ons alles vragen", vertelt leidinggevende Paulien Schreuder. “Of je nou iets wilt weten over flamingo’s, gehaktballen of de Tweede Wereldoorlog; stuur Bibi een appje en je hebt binnen no-time antwoord." Natuurlijk zijn vragen over verlengen, reserveren of openingstijden ook van harte welkom.

WhatsApp wordt dagelijks door tien miljoen Nederlanders gebruikt om laagdrempelig, snel en persoonlijk contact te hebben. De klantenservice van Bibliotheken Noord Fryslan is elke dag bereikbaar van 9.00 tot 23.00 uur op WhatsApp-nummer 06 - 15 12 72 02. Vragen worden binnen een uur beantwoord.