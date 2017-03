"Het vraagt veel, maar ik weet waarvoor ik loop"

Annamarie van der Bij in actie voor KIKA

TOKYO - Zondag 26 februari werd in Japan de marathon van Tokyo gelopen. Namens stichting KIKA was Annamarie van der Bij daarbij. Haar sportieve strijd tegen kinderkanker werd kracht bijgezet door in totaal 60 lopers die allen met een persoonlijk motief de 42,2 KM ten bate van KIKA aflegden.

Kinderen kankervrij !

“Kinderen en kanker horen niet bij elkaar, daarom ben ik sinds 2011 runner voor deze geweldige stichting “vertelt Annamarie. Inmiddels mogen we zeggen dat de genezingskans van kinderkanker van 75 % naar 78 % is gestegen, een fantastisch resultaat. Maar we zijn er nog lang niet, ik blijf me daarom inzetten voor KIKA.

Wilt u mijn missie steunen ? Bestel speciale KIKA producten via It Postwinkeltsje Harkema, tel. 0512-361015 of bel mij 06-22936441. Losse giften zijn eveneens welkom op NL89RABO0118751867 o.v.v. KIKA 2017"