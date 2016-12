Stembus van de jaarlijkse vrijwilligersprijs Gouden Turf 2016 is geopend

BEETSTERZWAAG - Inwoners uit de gemeente Opsterland kunnen tot en met 15 januari 2015 via www.opsterlanders.nl een stem uitbrengen op hun favoriete vrijwilligersorganisatie. De winnaar wordt op 20 januari 2017 bekend gemaakt in De Skâns. Gestreden wordt om de felbegeerde wisseltrofee: ‘De Turfsteker’.

De volgende 9 Opsterlandse vrijwilligersorganisaties doen mee aan de verkiezing:

– Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN)

– De Miente & Voltawerk Gorredijk

– LETS-kring Ureterp

– Vlooienmarkt Bakkeveen

– Oliebollenloop Gorredijk

– Doarpsrounte (Koningsdag) Beetsterzwaag

– ART Super Hemrik

– Iepenloftspul Opsterlân Hemrik

– Skûtsje ‘It Swarte Wiif’ Tijnje

Meer informatie: Ammy Langenbach

l.a.langenbach@kpnplanet.nl / 0513-436669.

De Gouden Turf is een initiatief van raadsfractie OpsterLanders om vrijwilligerswerk meer in de schijnwerpers te zetten in de gemeente. Vrijwilligers maken het verschil: ze zijn onmisbaar voor de samenleving.

Het publiek nomineert de organisaties in oktober en bepaalt in december via een stemming (telefonisch/internet) wie de winnaar wordt.