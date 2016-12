Kunsthuis SYB ontvangt 110 mille van Mondriaan Fonds

BEETSTERZWAAG - Kunsthuis SYB is zeer ingenomen met de bijdrage van het Mondriaan Fonds voor het programma van 2017 én 2018: 55 mille per jaar, oftewel 110.000 euro. Het Mondriaan Fonds draagt bij aan programma’s van musea en galeries, omdat ze van vitaal belang zijn voor ontwikkeling en zichtbaarheid van de beeldende kunst.

SYB, Hoofdstraat 70 in Beetsterzwaag, zet zich breed in voor zowel het artistieke en theoretische experiment, en ook voor de ontwikkeling van talent in de hedendaagse kunst. Onderzoek, samenwerking en uitwisseling spelen hierbij een belangrijke rol. Kunsthuis SYB stelt zich ten doel de artistieke en professionele ontwikkeling van zowel kunstenaars als curatoren te faciliteren en stimuleren.

Brede inzet voor kunst en kunstenaars

Hiertoe voorziet Kunsthuis SYB hen met middelen en kennis; kunstenaars en samenstellers van tentoonstellingen krijgen de tijd, de ruimte, het budget, de feedback en de ondersteuning om een volgende stap te kunnen zetten in hun werk en worden uitgedaagd zich zowel inhoudelijk te verdiepen als professioneel te ontplooien. De steun van het Mondriaan Fonds is essentieel voor het voortbestaan van Kunsthuis SYB.