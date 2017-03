Wetterskip Fryslân partner in De OnderWaterSafari van Natuurmuseum Fryslân

LEEUWARDEN - Het Natuurmuseum Fryslân en Wetterskip Fryslân zijn een bijzondere samenwerking aangegaan. Wetterskip wordt namelijk partner in De OnderWaterSafari, de spectaculaire nieuwe versie van 'Friesland onder Water'.

In de OnderWaterSafari ervaren bezoekers de Friese onderwaterwereld. “Dit is voor ons een goede kans om het belang van schoon en gezond oppervlaktewater onder de aandacht te brengen bij een breed publiek”, aldus dijkgraaf Paul van Erkelens. “Daarnaast geeft het een grote groep bezoekers meer inzicht in het belang van het waterschapswerk”.

Inhoudelijke kennis

Voor het Natuurmuseum Fryslân is de samenwerking van groot belang. Naast een substantiële financiële bijdrage, levert het waterschap ook veel inhoudelijke kennis aan. Hierbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van hun beeld- en geluidsfragmenten.

Ook maakt het Natuurmuseum in de nieuwe presentatie gebruik van allerlei middelen van het waterschap. Het wordt maar liefst zeven keer groter dan het oude ‘Friesland onder Water’.

Big Five

In de OnderWaterSafari gaan bezoekers op zoek naar de Big Five van de onderwaterwereld van Nederland: de bever, de otter, de meerval, de zeehond en de bruinvis. Bezoekers maken een reis van zoet water in sloot en plas naar het zoute water van Werelderfgoed de Waddenzee. Nieuw is dat de bezoekers ‘rondvaren’ in een elektrisch voertuig. De OnderWaterSafari wordt in het voorjaar van 2018 geopend en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de Culturele Hoofdstad.