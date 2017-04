Tweede editie Maestro De Bazuin

WESTERGEEST - Zaterdag 22 april wordt in de Tredder in Westergeest om 19.30 uur de tweede editie van Maestro gehouden. Lokale bekenden zullen hierbij strijden om de gouden dirigeerstok.

Na het succes van vorig jaar besloot brassband de Bazuin tot een tweede editie. Maestro's dit jaar zijn Heine Steenstra, Hilco Rekker, Sjouke Bosma en Jan van der Veen.

Samen met de kinderen van groep 6 van basisschool de Bining, die het jeugdproject af zullen sluiten, het jeugdkorps en brassband de Bazuin belooft het weer een spetterende avond te worden. Een orkest dirigeren is nog lang niet zo gemakkelijk als het er uitziet. Toegang is gratis. Wel is er in de pauze een verloting en bij de uitgang een collecte voor de jeugd.