"Trije ammerkes wetterskea"

Stuk dak waait van Lauwers College Kollum

KOLLUM – Bij het Lauwers College in Kollum is in de nacht van vrijdag op zaterdag een stuk dakbedekking losgewaaid als gevolg van de storm. Zaterddag is meteen begonnen met een (provisorische) reparatie. Er is nauwelijks waterschade ontstaan, zegt locatiedirecteur Jaap Holvast.

“Dat is my hiel bot tafallen. Ik wie benaud dat de skea slimmer wêze soe. It gie om heechút trije ammerkes wetter.” Dit betekent ook dat de lessen gewoon door kunnen gaan.

Maandag 16 januari is ook nog aan het dak gewerkt. “Earst is it dak wer ticht makke en der wer ballêst op setten. Dy wie nammentlik losrekke troch de stoarm”, legt Holvast uit. “Fan achterstallich ûnderhâld is gjin sprake.”

De gemeente Kollumerland, dan wel de verzekering, draait voor de kosten op, want de gemeente is eigenaar van het gebouw. Het gebouw wordt binnen een paar jaar door nieuwbouw vervangen.