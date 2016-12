Oldtimer Show tijdens Drakenbootfestival Kollum

KOLLUM – Op zaterdag 1 juli 2017 vindt voor de vijfde keer in Friesland het Jumbo- drakenbootfestival plaats in Kollum. Spektakel, water, boten met mensen in vrolijke kleuren, teamspirit, competitie, buitenlucht, straattheater en muziek. Ieder jaar is het genieten bij het Drakenbootfestival aan de oevers van het Kollumer Kanaal. Nieuw dit jaar is de Oldtimer Show.

Tijdens het drakenbootfestival is er naast het Open Fries Kampioenschap Drakenbootvaren nog veel meer te doen in het centrum van Kollum. Zo is er een braderie, kindermarkt, kinderspelen, muziek en vertier. Daar wordt nu dus een Oldtimer Show aan toegevoegd.

Oldtimer Show

Heeft u een fraaie oldtimer in de schuur staan, zoals een auto, vrachtwagen, trekker, motor, bromfiets, solex of een ander voertuig? Kom dan met uw klassieker naar Kollum op zaterdag 1 juli 2017 van 09.00 tot 18.00 uur. U krijgt dan een mooie plek op- of nabij het festivalterrein, waar u uw trots tentoonstelt. Deelname aan het Oldtimer show is geheel gratis en op eigen risico. Deelname van oldtimerverenigingen wordt bijzonder op prijs gesteld. Opgave kan via mail info@drakenbootfestivalkollum.nl. Geef uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, soort voertuig en het benodigde vierkante meters door.

Het drakenbootfestival Kollum wordt georganiseerd door Het Plaatselijk Belang Kollum, Activiteiten Platform Kollum (APK), Gemeente Kollumerland C.A. en De Ondernemersvereniging HIM.