Nieuwe huurder sportkantine Van der Bijhal in Kollum

KOLLUM - Er is een nieuwe huurder voor de sportkantine in de Van der Bijhal in Kollum. Maandag 5 december werd de huurovereenkomst getekend door wethouder Jelle Boerema en de nieuwe huurder, Theo Witteveen uit Buitenpost.

Theo Witteveen runt de sportkantine al met ingang van het sportseizoen 2016 - 2017. Hij doet dit in opdracht van de huidige huurder, Maurice Lingsma. Vanaf 1 januari 2017 wordt Witteveen officieel de huurder.

De kantine in de Van der Bijhal is in een nieuw jasje gestoken. De wanden zijn geschilderd, de verlichting is vervangen en er is nieuw meubilair aangeschaft. Tevens is het assortiment uitgebreid en zijn de openingstijden verruimd.