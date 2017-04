Goed voor meer biodiversiteit

Meer besdragers en bloemen in de Wâlden

KOLLUMERZWAAG - Besdragende struiken en bomen in het coulissenlandschap zorgen voor meer biodiversiteit. Reden voor de agrarische natuurvereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) om het planten ervan te stimuleren. Vrijdagmiddag 7 april zijn leden van de NFW-afdeling It Kollumer Grien gestart met het planten van besdragers in elzensingels en houtwallen. Wethouder Jelle Boerema van de gemeente Kollumerland c.a. gaf daartoe de aanzet in Kollumerzwaag. De boeren gaan daarnaast op stroken grond bloemen zaaien.

In totaal doen zestien leden van It Kollumer Grien mee aan de actie. Zij hebben 800 besdragers besteld die ze de komende dagen gaan planten. Een rijke biodiversiteit is belangrijk binnen het agrarisch natuurbeheer. Besdragende bomen en struiken dragen bij aan een grote verscheidenheid aan natuurwaarden. Het gaat om soorten als de meidoorn, sleedoorn, lijsterbes, braam, Gelderse roos, Europese vogelkers, vuilboom en (tros)vlier. In de bloei trekken ze veel insecten aan, waarvan vogels profiteren. In het najaar geven ze bessen die ook weer een belangrijke voedselbron vormen voor vogels, zoals lijsters en goudvinken.

Dichtere singels

“Struiken en bomen die in het voorjaar prachtig bloeien en later bessen geven, vergroten de biodiversiteit van ons landschap in Noordoost-Fryslân”, aldus Tom de Jong, bestuurslid van de NFW en voorzitter van It Kollumer Grien. De NFW geeft voorlichting aan de leden hoe ze besdragers kunnen bijplanten in de elzensingels en dykswâlen. Ook verzorgt de NFW veldexcursies waaraan veel boeren meedoen. “Het bijplanten levert ook dichtere houtsingels op. Dat is weer gunstig voor veel dieren die er schuilen en er broeden. En met de besdragers wordt ons prachtige coulissenlandschap nog mooier.”

Twee hectare bloemen

Bloemrijke akkers en weilanden zijn ook belangrijk voor de biodiversiteit. Enkele leden van It Kollumer Grien stellen daarom stroken grond beschikbaar waarop ze bloemzaad gaan inzaaien. In het open gebied in Kollumerland zaaien ze een weidevogelmengsel en in het boomrijke gebied een kruidenrijk mengsel.

In totaal gaat het om twee hectare grond waar straks een groot aantal bloemen bloeit. De bloemrijke percelen trekken veel insecten aan, waar dus ook weer veel vogels op afkomen. “Vanaf de weg en fietspaden zullen de bloemen zichtbaar zijn, zodat iedereen ervan kan genieten”, zegt De Jong.