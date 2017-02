Leerlinge Kollum wint VARA-Lagerhuisdebatwedstrijd

KOLLUM - Myrka van de Wal, leerlinge uit havo vier van het Piter Jelles IImpulse Kollum, is het debat- en speechtalent van de Friese middelbare scholen. Op 13 februari won ze de VARA-Lagerhuisdebatwedstrijd in het Provinciehuis in Leeuwarden.

Myrka hield de beste V-rede, een speech waarin deelnemers hun eigen visie op de toekomst mogen geven. Al sinds 1997 gaat de VARA jaarlijks op zoek naar nieuw debat- en speechtalent in Nederland. Op weg naar het Lagerhuis is de grootste debatcompetitie van Nederland, waaraan landelijk in totaal ruim 200 scholen deelnemen. Het grootste Friese talent komt dit jaar van het Piter Jelles !mpulse Kollum.

Myrka van der Wal uit Kollumerzwaag hield volgens de jury de beste V-Rede van alle deelnemende Friese middelbare scholieren: “Je nam ons mee in een verhaal, en verraste ons telkens met wat er kwam.’

Op 1 april 2017 mag Myrka met haar provinciale titel Friesland vertegenwoordigen in de landelijke verkiezingen in Hilversum. De winnaar wordt beloond met een reis naar New York.