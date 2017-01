Lauwers College Kollum zoekt goede doelen

KOLLUM - Elk jaar is Lauwers College Kollum bezig om geld op te halen voor een goed doel. De komende twee jaren wil de school graag de regio blij maken met schenkingen van de school. Daarom zijn wij op zoek naar goede doelen.

De goede doelen mogen divers zijn. U mag personen opgeven die bijvoorbeeld een dagje uit verdienen, een nieuwe fiets of wasmachine. Verenigingen, en stichtingen kunnen ook een project indienen om bijvoorbeeld nieuwe ballen te kopen of wat dan ook.

De leerlingenraad van de school gaat in overleg met de locatieleiding kiezen welke projecten we zullen helpen.



Oproep: kent u iemand die u als persoon iets gunt? Wilt u als stichting of vereniging iets aanschaffen en heeft u daarvoor hulp nodig? Geef u, uw medemens, stichting of vereniging op! Iedereen in de regio Kollumerland, Achtkarspelen en Dantumadeel mag een project indienen.



U kunt uw project opgeven via e-mailadres: goeddoelkollum@lauwerscollege.nl

Zet in uw e-mail, uw gegevens en uiteraard wat of wie u iets gunt en waarom. We hopen als school dat we met elkaar de regio blij kunnen maken.