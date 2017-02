Zaterdag 11 maart

Kollumerland c.a. doet mee aan Landelijke Opschoondag

KOLLUM - Zaterdag 11 maart vanaf 9 uur ‘s morgens start wethouder Jelle Boerema de Opschoondag in Kollum. Watersportvereniging Kollum en de Vogelwacht Kollum organiseren dit in samenwerking met de gemeente. De wethouder geeft, in het havengebouw van Jachthaven ‘De Rijd’, het startsein voor deze actie in de openbare ruimte in en rond Kollum.

Dit jaar vindt de Landelijke Opschoondag twee weken later plaats dan gebruikelijk. Dan worden er door het hele land leuke opschoonacties georganiseerd om samen de buurt of straat schoon te houden.

Het doel van deze dag is, om mensen te stimuleren zwerfafval op te ruimen, ook al is dit van een ander. Het geeft een positief gevoel en wanneer tien procent van de burgers dit regelmatig doet, dan verdwijnt het probleem zwerfafval als sneeuw voor de zon.

Vrijwilligers

Vrijwilligers van de Watersportvereniging en de Vogelwacht doen al mee, maar er zijn meer mensen nodig. Kom op zaterdag 11 maart om 9.00 uur naar het havengebouw van de jachthaven ‘De Rijd’ in Kollum en help de omgeving vrij te maken van zwerfafval. Iedereen is welkom, aanmelden vooraf is niet nodig. Vanaf 8.30 uur staat de koffie klaar, na afloop is er soep.

Materiaal en info

De gemeente zorgt voor grijpers en vuilniszakken en haalt de volle zakken op langs de routes. U hoeft dus niet ver te slepen met het afval. Voor informatie over en ondersteuning van acties binnen de gemeente kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Henk de Bruyn van de gemeente Kollumerland c.a. via het telefoonnummer 0519-298888 of via de mail: h.debruyn@ddfk.nl.