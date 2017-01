"Geen asbest aangetroffen"

Brand Voorstraat 79 in Kollum

KOLLUM - In de nacht van maandag 23 op dinsdag 24 januari 2017 heeft een brand gewoed in een woonboerderij aan de Voorstraat 79 in Kollum. Naar aanleiding van deze brand is op 25 januari door een gecertificeerd bedrijf een asbestinventarisatie uitgevoerd, meldt de gemeente Kollumerland.

De rapportage kwam op 26 januari bij de gemeente binnen. Toen bleek dat er geen asbest is aangetroffen. De naaste omwonenden zijn via een brief op de hoogte gebracht. Wie nog vragen heeft over de situatie, kan bellen naar het team ‘toezicht’ van de vier DDFK-gemeenten: 0519-29 88 88.