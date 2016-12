Vogelgriep: waterrijke gebieden afgesloten

Circa elfhonderd dode vogels verzameld

Vrijwilligers en beroepskrachten van It Fryske Gea hebben vrijdag en zaterdag Fryslân Bûtendyks tussen ruwweg Holwerd en Zwarte Haan afgezocht. Maandag is door vier man gezocht in de Grutte Wielen bij Gytsjerk. Daar werden vijf dode smienten, en kadavers van een kolgans en een kuifeend gevonden. “Dy fiif smjunten wize wol op fûgelgryp. Dêrom wurde dy kadavers ûndersocht.”



Vrijdags werden circa zeventig dode vogels gevonden, zaterdag 56, zegt Jongsma. “Dy wurde net mear ûndersocht. Wy witte sa wol dat yn dat gebiet fûgelgryp is. De kadavers wurde troch Rendac ophelle.” Vrijdags deden ongeveer tien tot vijftien mensen mee aan het zoeken en rapen, zaterdags 21 mensen.

Extra bescherming

“Der wiene dy’t allinne sochten en oaren dy’t de fûgels meinamen. De lêsten wiene goed beskerme, mei ‘weggooi-overalls’, wanten en learzens oan en in kapke foar de mûle. Boppedat meie dizze minsken thús gjin fûgels hawwe. De kadavers waarden fuort elk apart yn in plestik pûde dien.”

De waterrijke gebieden heeft It Fryske Gea inmiddels afgesloten voor bezoekers. Excursies in waterrijke gebieden gaan daarom de eerstvolgende veertien dagen niet door. “Dêrnei sjogge wy wol wer”, zegt Jongsma, die geen schatting durft te doen over hoe lang deze vogelgriep aanhoudt. “It tal deade fûgels dat wy fûn hawwe yn ús gebieten oan de Waadkust falt my ta. Der sitte fansels ek by dy’t net troch fûgelgryp dearekke binne.”

Melden dode watervogels

De gemeente laat weten dat als u drie of meer dode watervogels (eenden, ganzen, zwanen) aantreft, u dit kunt melden via het milieu-alarmnummer: (058) 212 24 22. Wetterskip Fryslân zorgt in overleg met de betrokken gemeenten en/of grondeigenaar voor een veilige afvoer.