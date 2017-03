Leerlingen Ferwert gaan een Tovertafel fixen

FERWERT- Vrijdag 24 maart van 15.00 uur tot 18.00 uur vindt er een bazaar plaats bij Interzorg (Foswert) in Ferwert. Deze bazaar wordt georganiseerd door de leerlingen van klas 2 van het Dockinga College in Ferwert.

Op de middelbare school in Ferwert is het gebruikelijk dat de tweedejaars leerlingen als maatschappelijke stage een schoolproject uitvoeren onder begeleiding. Dit jaar gebeurt dat in samenwerking met het woonzorgcentrum Foswert, eveneens gevestigd in Ferwert. Het woonzorgcentrum had aangegeven graag een Tovertafel aan te schaffen voor hun cliënten en vroeg of de leerlingen daarvoor geld zouden willen inzamelen.

De leerlingen zijn nu druk bezig met het voorbereiden van een bazaar. Omdat het belangrijk is zelf dingen te leren organiseren, kreeg de jeugd de vrije hand. Ze bedachten allerlei manieren waarmee geld kon worden opgehaald. Spelletjes, lekkere hapjes en mooie spulletjes. De voorbereidingen zijn momenteel in volle gang. Zo zijn er groepjes leerlingen aan het bakken, en anderen maken bloemstukjes in de sfeer van Pasen.

Vrijdag wordt een en ander tegen betaling aangeboden op de bazaar in Foswert, waar natuurlijk veel bezoeker worden verwacht.

De Tovertafel waarvoor de opbrengst is bedoeld, is een speels product voor ouderen in de midden tot late fase van dementie. Het is een interactief spel, bestaand uit lichtprojecties op tafel die reageren op hand- en armbewegingen. De Tovertafel stimuleert de ouderen zowel in fysieke activiteit als in sociale interactie.