Jubileumconcert Excelsior met Ted Rozendal

FERWERT - Het wordt een speciaal jaar voor Brassband Excelsior uit Ferwert, je wordt niet alle dagen honderdtwintig jaar. Je ziet dat mensen steeds ouder worden en ook vitaler, geld dit ook voor verenigingen? Voor Excelsior in ieder geval wel!

Om het dit jubileumjaar niet ongemerkt voorbij te laten gaan is er een jubileumcommissie opgesteld die zich gaat bezig houden met allerlei activiteiten en projecten. Als eerste is er op zaterdag 1 april om 20.00 uur een concert gepland met Tet Rozendal. Samen met Tet is er een programma samengesteld die over de muzikale 120 jaar van Excelsior gaan. Zo zijn er nog hele oude muziekstukken, maar natuurlijk ook recentere muziekstukken en ervaringen van Excelsior.

In juni gaat de band voor een aantal dagen naar Cornwall en het plaatsje Bugle in zuid west Engeland, daar wil men meedoen met het traditionele brass festival. Een zeer gerenommeerd festival waar vele Engelse brassbands hun opwachting maken. Ook zullen daar op verschillende locaties concerten worden gegeven. In december is de commissie nog druk bezig een afsluitend concert te organiseren in Ferwert met daarbij als thema de kerst.