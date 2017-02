ZML De Wingerd uit Damwâld in de prijzen bij voetbaltoernooi

HEERENVEEN - Ieder jaar in februari wordt er voor speciaal onderwijsscholen, dagbestedingen en voetbalverenigingen met G-teams een zaalvoetbaltoernooi georganiseerd. Dit vindt plaats in Sportstad Heerenveen. Ook deze editie was De Wingerd in Damwâld goed vertegenwoordigd. Vanuit De Wingerd – een school voor zeer moeilijk lerenden van 4 tot 18 jaar – nam dit jaar deel met maar liefst 33 deelnemers verdeeld over zeven teams. Zes teams speelden in vier tegen vier competitie en één team op groot veld zeven tegen zeven. Aan het eind van het toernooi werd duidelijk dat De Wingerd twee tweede prijzen in de wacht had gesleept. Ondanks deze trofeeën staat het plezier en de beleving voorop. Alle jongens en meiden hebben zich tijdens het toernooi volledig ingezet. Er werd dan ook volop doelpunten gemaakt. De één nog mooier dan de ander. Het enthousiasme van zowel spelers, begeleiding en publiek is dan ook ongekend. Het toernooi was dit jaar zeker zeer geslaagd. Of De Wingerd volgend jaar weer van de partij is, uiteraard!