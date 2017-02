Zeven stalen woningen in Dokkum

DOKKUM - In het zuidwestelijke deel van Dokkum, in de wijk ten zuiden van de Wâldfeart, verrijzen het komend half jaar zeven stalen, energieneutrale woningen aan de Alde Terp. Ze zijn bedacht door architect Markus Bouman en toekomstig medebewoner Jacob Blom.

In de loop van maandag zaten alle 88 heipalen (voor de fundering) n de grond. De zeven woningen zijn al verkocht, de toekomstige bewoners hebben zich verenigd in een CPO, oftewel Collectief Particulier Onderschap. Maar het initiatief kwam van Blom en Bouman. “We kwamen elkaar een paar jaar geleden min of meer bij toeval tegen en raakten vier uur lang aan de praat over de mogelijkheden voor relatief goedkope, energieneutrale woningen. Markus (Bouman, architect bij Adema in Dokkum) liep al een tijdje hierover na te denken. Samen hebben we het hele concept uitgedacht. De toekomstige bewoners kwamen er pas later bij. Dat voorkwam dat er meerdere kapiteins op het schip zaten”, legt Blom uit.

De woningen hebben zogeheten sandwich-gevels, gemaakt van staal en PIR (polyisocyanuraat): een kunststof specifiek voor isolatie ontwikkeld, met een veel hogere isolatiewaarde dan PUR en een grotere brandveiligheid.

“Een ander belangrijk voordeel is dat deze bouwmethode goedkoper is dan de gebruikelijke met een spouwmuur en een stenen gevel aan de buitenkant. Zo’n stenen muur is duur en in feite onnodig voor de isolatie”, vertelt Blom.

“We hebben nu vrijstaande woningen voor de prijs van ‘twee-onder-één-kap: ongeveer 230.000 euro.”

Daar komen eventuele extra inrichtingskosten en de kosten voor een tuin en een oprit nog wel bij, zegt Blom. “Die kosten zijn vaak hoger dan mensen van tevoren door hebben. Tenzij ze de aanleg zelf doen.”

Blom verwacht dat hij en zijn buren over ongeveer een half jaar naar de nieuwe, energieneutrale woningen kunnen verhuizen. “Wij komen allemaal uit Friesland. We kennen elkaar al van de vele voorbereidende bijeenkomsten.”