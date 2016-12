Vervoerverbod tien kilometer rondom

Vogelgriep bij pluimveebedrijf in Hiaure

HIAURE – Bij leghennen-bedrijf Het Waddenei van Rimer Dijkstra in Hiaure bij Dokkum is vogelgriep H5N8 geconstateerd. De 28.500 legkippen zijn afgelopen weekeinde vergast en worden maandag 19 december opgehaald. De ruimingen worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Het is de tweede keer in een half jaar dat bij dit bedrijf vogelgriep toeslaat. Een half jaar geleden was sprake van een minder agressieve vorm, maar uit voorzorg zijn ook toen alle kippen ‘geruimd’. Tien kilometer rond het bedrijf geldt een vervoerverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel.



De familie Dijkstra had de boerderijwinkel It Heechje al gesloten naar aanleiding van de vogelgriep in Fryslân.

In het gebied van één kilometer rond het bedrijf in Hiaure liggen geen andere bedrijven die preventief geruimd moeten worden. Er ligt één ander pluimveebedrijf binnen een cirkel van drie kilometer rond het besmette bedrijf in Hiaure. Dit bedrijf wordt bemonsterd en onderzocht op vogelgriep.

De vogelgriep wordt vermoedelijk vooral verspreid door trekvogels, zoals smienten. Hoe de vogelgriep het bedrijf in Hiaure binnen kon dringen, is niet bekend.