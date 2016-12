Achtste editie is in Charles Dickens-sfeer

Vanmiddag en vanavond kerstfair in Dokkum

DOKKUM – Vrijdag 16 december is in Dokkum de achtste grote kerstfair, in Charles Dickens-sfeer: in klederdracht en met optredens van diverse koren en muzikanten. De fair is tussen 13.30 en 22.00 uur. Er worden als vanouds duizenden bezoekers verwacht, die genieten van de sfeervol verlichte binnenstad.

Die wordt aangekleed met duizenden lichtjes, maar ook met een grote, levende kerststal, houtsnippers en kerstbomen. Er is een grote Dickensparade tijdens de kerstfair, waarin alle figuranten en ensembles meelopen. Die verspreiden zich ook over de binnenstad.

Een groot gelegenheidskoor treedt op bij het keerpunt van de Elfstedentocht. In de kerken worden kerstverhalen voorgelezen.