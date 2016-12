Sionsberg: "Er verandert niks"

DOKKUM - Ondanks de sluiting van anderhalvelijnscentrum Sûnenz in het Dokkumer ziekenhuis Sionsberg, zal er voor de patiënt "niets veranderen". Dat meldt het ziekenhuis na de bekendmaking van zijn breuk met ZuidOostZorg, de organisatie achter Sûnenz.

Sûnenz sluit per 24 december de deuren. Dit heeft geen gevolgen voor de poliklinische zorg die in Sionsberg wordt geleverd, aldus dokter Igor Tulevski, cardioloog en voorzitter Raad van Bestuur. "Ook in 2017 kunnen de mensen uit Noordoost-Friesland en daarbuiten gewoon terecht bij hun arts in Sionsberg."

Maar ook als het gaat om de anderhalvelijnszorg zal er bij Sionsberg niets veranderen, meldt het ziekenhuis. Tulevski: "Wij garanderen dat wij, in nauwe samenwerking met de huisartsen, de anderhalvelijnszorg in Noordoost-Friesland gestalte gaan geven, in een vernieuwend zorgconcept."

In de Leeuwarder Courant noemde ZuidOostZorg-bestuurder Anke Huizenga de uitspraak "interessant", vooral omdat de poliklinische tak en anderhalvelijnszorg twee heel verschillende dingen zijn.