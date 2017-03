Scholieren oefenen Kamerverkiezingen

FERWERT/DOKKUM/DEN HAAG - Scholieren in Nederland - van basis- en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs - mochten de afgelopen dagen stemmen voor de zogeheten scholierenverkiezingen: ‘sabeare’ op z’n Fries, om te oefenen.

Landelijk werd GroenLinks winnaar bij de scholieren voor voortgezet onderwijs en het mbo, met ruim 19 procent van de (138.160) stemmen. D66 werd tweede (17,4 procent), VVD derde: 15,05 procent. De PVV is vierde bij de scholieren: 12,56 procent. Alle overige partijen kregen (landelijk) minder dan tien procent van de scholieren: 5. CDA: 5,55; 6. Partij voor de Dieren: 4,87; 7. PvdA: 4,79; 8. SP: 3,90; 9. Piratenpartij: 3,89; 10. DENK: 3,29; 11. ChristenUnie: 3,20; 12. 50PLUS: 1,17; 13. Forum voor Democratie: 1,08; 14. SGP: 1,01. Alle overige partijen kregen minder dan één procent van de scholieren.

Scholieren van het Dockinga College in Ferwert en Dokkum stemden ook. In tegenstelling tot de volwassenen, die vandaag, woensdag naar de stembus mogen, kregen de scholieren niet de kans om ook te kiezen voor de nieuwe naam van de nieuwe gemeente, die met ingang van 1 januari 2019 ontstaat door fusie van Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.

Bij het Dockingacollege VMBO-GT in Dokkum (afgerond) werd de VVD nipt winnaar: 1.VVD: 16,5 %; 2. GroenLinks: 16,0; 3. PVV: 14,7; 4. CDA: 13,8; 5. SP: 7,6; 6. Piratenpartij: 6,9; 7. PvdA: 5,6; 8. Partij voor de Dieren: 4,9; 9. D66: 4,2; 10. Voor Nederland: 2,5; 11. GeenPeil: 1,6; 12. ChristenUnie: 1,5; 13: VijftigPLUS: 1,3; 14. SGP: 1,0; 15. NieuweWegen: 1,0.

De PVV was ruim winnaar bij het Dockinga College in Ferwert, waar in totaal 174 scholieren hebben gestemd. De uitslag in (afgreonde) percentages: 1. PVV: 23; 2. VVD en GroenLinks: 17,8; 4. CDA: 10,3; 5. Partij voor de Dieren: 6,9; 6. D66: 5,7; 7. SP: 4,6; 8, 50PLUS: 4; 9. PvdA en Piratenpartij: 2,9; 11. SGP: 1,7; 12. Voor Nederland: 1,1; 13. ChristenUnie en Lokaal in de Kamer: beide 0,6 procent.