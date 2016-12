Rhythmgirls scoren zilver op NK Twirl

DOKKUM/ALMERE - Na een zeer succesvol twirljaar met diverse promoties en vele prijzen was dan afgelopen weekend het Nederlands kampioenschap twirl, runner up.

Namens de Rhythmgirls uit Dokkum hadden de dames van het ensemble A zich geplaatst voor de eerste dag. Ze werden tweede.





Van alle beginnersklassen waren de geplaatsten allemaal afgereisd naar het topsportcentrum in Almere. Op zaterdag, zo rond het middaguur, mochten de Rhythmgirls de wedstrijdvloer op met hun prachtige routine op muziek van Adele. Hun harde trainen werd beloond met een tweede plaats.

De zondag was gereserveerd voor de solisten en duo’s. Van de Rhythmgirls had Iris Hoekstra zich, via de voorrondes twee weken eerder in Hoofddorp, geplaatst. Toen werd ze twaalfde met haar 1-baton routine, nu behaalde ze een zevende plek. Petra van Wieren is sinds 1 december officieel een Rhythmgirl. Op het NK kwam zij nog uit voor FTF uit Feanwâlden, maar nu won ze de bronzen medaille voor haar solo dancetwirl.

Dit NK was een prachtige afsluiting van een zeer succesvol twirljaar, niet in de laatste plaats te danken aan de coaches Anneke Raap-Cuperus en Froukje Cuperus.