Informatiemarkt succesvol

Opties op bouwterreinen Ternaard

TERNAARD - Er zijn zaterdag 14 januari diverse opties op bouwgrond genomen in Ternaard. Er werd een informatiemarkt gehouden op de woon-werklocatie aan de Streng in Ternaard. Die was zodoende een succes.

Naast de Stichting Bedrijventerrein waren ook de gemeente Dongeradeel, de Rabobank, Makelaardij Roos en woningstichting Thús Wonen vertegenwoordigd in de loods van bouwbedrijf Van der Kooi. Door deze combinatie konden bestaande vragen en onduidelijkheden snel worden opgelost. Dit leidde tot concrete opties op vier kavels van het bedrijventerrein en serieuze belangstelling voor twee andere kavels.

Ook op kavels voor woningbouw aan de van Aylvastrjitte is optie genomen en verdere belangstelling getoond. Omdat er ook door een partij belangstelling is getoond voor een bedrijvencentrum op de Streng, wordt bij voldoende verdere belangstelling overwogen om hier een kavel voor in te richten.



Acht jaar silgelegen

Nadat de bouwactiviteiten circa acht jaar stil hebben gelegen, komt nu de mogelijke ontwikkeling van fase 2 van de woon-werklocatie ineens in beeld. Opvallend is dat al de belangstelling uit Ternaard zelf komt, zodat de werkgelegenheid voor het dorp behouden blijft. Dit was destijds ook het doel van de woon-werklocatie in Ternaard.

"Dongeradeel wil een ondernemersvriendelijke gemeente zijn." Die ambitie heeft wethouder Pieter Braaksma alle potentiële, startende ondernemers zaterdag meegegeven. "Regels zijn er om een bestendige duurzame groei van het bedrijf mogelijk te maken."

Hij is er van overtuigd dat de dienstverlening aan ondernemers nog altijd beter kan: gerichter, meer samenhangend, sneller, met meer oog voor de ondernemer en zijn positie en belang. Daar zet hij zich voor in, beloofde de wethouder.