Zondag twee speciale diensten

Nehemia Dokkum viert 25-jarig bestaan

DOKKUM – De Vrije Baptistengemeente in Dokkum viert zondag 22 januari dat ze 25 jaar bestaat. Dat gebeurt met een ochtenddienst, samen met twee oud-voorgangers, en een vooral muzikale avonddienst.

Orlando Bottenbley stichtte in 1992 vanuit de Bethelkerk (Drachten) deze baptistengemeente in Dokkum. Sinds de eerste diensten gehouden werden in de oude MAVO aan de Stationsweg, is de geloofsgemeenschap uitgegroeid tot een bloeiende gemeente met zo’n driehonderd leden. Opvallend is het grote aantal kinderen, tieners en jongeren dat de kerkzaal iedere zondagochtend weer vult om God te eren en elkaar te ontmoeten.



Ochtend- en avonddienst

Het jubileum zal zondag gevierd worden met twee diensten. De ochtenddienst begint 9.30 uur en zal in het teken staan van herinneren en vooruitkijken. De beide oud-voorgangers, George van der Hof en Ludy Fabriek en de huidige voorganger, Kees Postma, zullen alle drie een bijdrage aan deze dienst leveren. Na de dienst is er gelegenheid voor een feestelijk kopje koffie.

Tijdens de avonddienst (19.30 uur) zal duidelijk worden welke liederen en songs in de Nehemia-gospel-top 25 staan. De afgelopen tijd hebben de gemeenteleden hun eigen gospel-top-5 ingevuld en hier is een lijst met favorieten uitgekomen. Op de lijst staan nummers uit de bekende Opwekkingsbundel, maar ook nummers van bijvoorbeeld Chris Tomlin en hardrockband Skillet. Het belooft een muzikale avond te worden met veel afwisseling!

De beide diensten staan open voor iedereen! U bent welkom in gebouw De Poort aan de Zaagmolenstraat 2 in Dokkum.