Baukje de Jager-van Hijum veertig jaar werkzaam voor toneel

Lintje voor toneelschrijfster en -regisseur

BRANTGUM – Toneelregisseur en vertaalster-bewerkster (naar het Fries) Baukje de Jager-van Hijum uit Ryptsjerk is zaterdagavond benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel sprak haar toe in dorpshuis 'De Terpring' in Brantgum, en speldde vervolgens de onderscheiding op en overhandigde de bijbehorende oorkonde.

In Brantgum werd stilgestaan bij ongeveer veertig jaar aan prachtige iepenloftspullen en revues die er werden opgevoerd. Spelers en oud-spelers waren uitgenodigd om met elkaar terug te blikken op al die jaren aan cultuur uit eigen regio. Zo ook regisseur Baukje de Jager-van Hijum.

Zij was de spin in het web in die veertig jaar. Vanaf begin jaren tachtig werden in de dorpen Waaxens, Brantgum en Foudgum door een enthousiaste groep mensen, onder leiding van mevrouw De Jager, dorpsrevues op de planken gebracht. Iedereen, van jong tot oud, werkte mee, zowel voor als achter de schermen. Rekwisieten, kleding, muziek, alles onder haar leiding.

In totaal zijn er negen van dit soort revues opgevoerd.

Friestalig

De Friese taal en cultuur heeft altijd een grote rol gespeeld bij mevrouw De Jager. Ze heeft veel Friese zegswijzen en woorden die dreigden te verdwijnen, in de stukken verwerkt. En sinds de grote Friezenreünie ‘Simmer 2000’ worden in Brantgum iepenloftspullen georganiseerd. Wederom werd er dan een beroep gedaan op mevrouw De Jager, in 2015 voor de vijfde keer in successie. Ze begon al anderhalf jaar voor de uitvoering met schrijven/bewerken. Aanvankelijk regisseerde ze alle stukken zelf, nu doet een andere regisseur dit. In samenspraak met de regisseur is ze wel bij alle audities en repetities aanwezig.

Daarnaast was ze betrokken bij iepenloftspullen in Harkema, Metslawier en meerdere revues in respectievelijk Ternaard, Oosternijkerk en Dokkum. In haar woonplaats Ryptsjerk is ze ook nog eens bezig met het schrijven en regisseren van een musical. Tevens heeft ze de film ‘De Jacht’ in het Fries vertaald.

Vergadering van Gelovigen

Naast al deze culturele activiteiten is mevrouw De Jager actief lid van de Vergadering van Gelovigen te Dokkum. Ze is hier onder andere actief bij de kinderclub en de Vakantie Bijbelweek. Daar wordt dan natuurlijk toneel gespeeld, door haar geschreven en geregisseerd. Ook haar handen zitten niet stil. Ze is heel handig in het naaien van kleding voor het toneel en ook maakt ze ieder jaar kerststukjes voor de kerstmarkt in Dokkum ten behoeve van een zendingsechtpaar. Ze verzorgt ook de kunstbloemstukjes voor de kerkzaal.