Jubileumconcert Brassband Excelsior

FERWERT - Brassband Excelsior uit Ferwert jubileert en vier dit jaar het honderdtwintigjarig bestaan. Dit wordt gevierd met allerlei activiteiten en projecten. Zaterdag 1 april staat om 20.00 uur een concert in de Ljudgertsjerke in Ferwert op het programma met artieste Tet Rozendal.

Excelsior is oud, maar nog zeer vitaal. De jubileumcommissie heeft samen met Tet Rozendal een programma gemaakt dat over de muzikale honderdtwintig jaar van Excelsior gaat. Zowel oudere als recentere muziekstukken van Excelsior worden op 1 april ten gehore gebracht en ook zal worden verteld over de geschiedenis en ervaringen van de brassband. De band heeft een groot aantal hoogtepunten meegemaakt, zoals kampioenschappen en buitenlandse reizen. Deze ervaringen wil Excelsior met het publiek delen.

In juni doet de band in het Engelse plaatsje Bugle mee aan het traditionele brassfestival. Op dit gerenommeerde festival maken veel Engelse bands hun opwachting. Ook worden bij deze buitenlandse reis op verschillende plaatsen concerten gegeven.

In december wil de jubileumcommissie een afsluitend concert organiseren in Ferwert, met als thema 'de kerst'. Excelsior heeft dertig leden, grotendeels jonge muzikanten. De leden houden wekelijks hun muzikale kennis op peil door te studeren. De brassband uit Ferwert komt uit in de tweede divisie en staat onder leiding van dirigent Herman Sibma.