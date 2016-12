Actiegroep hoopt op kritische vragen vanuit de bevolking

Informatieavond over zorg in ziekenhuis Sionsberg

DOKKUM - Theater Sense in Dokkum is donderdag 15 december het podium voor een informatieavond met als thema 'Zorg in Dokkum', over de toekomst van zorgverlening door ziekenhuis Sionsberg. De avond wordt georganiseerd door Sionsberg en zorgverzekeraar De Friesland. Actiegroep Red de Sionsberg hoopt op kritische vragen vanuit de bevolking.

De informatieavond start om 19.30 uur en is bedoeld voor de bevolking van Noordoost-Friesland, Schiermonnikoog, Ameland en de Marne. De initiatiefnemers, Sionsberg en zorgverzekeraar De Friesland, hebben onlangs nieuwe afspraken gemaakt voor financiële vergoeding van de zorgverlening door Sionsberg in Dokkum. Naast Zorgverzekeraar De Friesland zijn op de informatieavond in elk geval huisartsen en specialisten vertegenwoordigd – werkzaam in Dokkum, Drachten en Leeuwarden - om hun collegiale samenwerking voor goede zorg in deze regio toe te lichten.

Kritische vragen

De actiegroep 'Red De Sionsberg' blijft De Friesland Zorgverzekeraar en de ontwikkeling van Sionsberg kritisch volgen en roept mensen op die niet aanwezig kunnen zijn op deze informatieavond, hun vragen vóór woensdag 14 december per e-mail op te sturen naar het secretariaat van Red De Sionsberg: info@reddesionsberg.nl.

U kunt de vragen ook per post indienen. Stuur in dat geval uw vragen op naar Secretariaat Stichting Red De Sionsberg, p/a Trekwei 7, 9114 AE Driezum. "Wij zorgen ervoor dat uw vragen tijdens de informatie avond worden gesteld en dat die worden beantwoord. Stem in dat geval af op RTV NOF kanaal 20 voor het antwoord op uw vraag, want op verzoek van Red De Sionsberg wordt de informatieavond live uitgezonden", aldus de actiegroep Red de Sionsberg.