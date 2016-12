Haven Dokkum mag in de winter museum worden

DOKKUM - De binnenhaven van Dokkum wordt in de wintermaanden een museumhaven, is het plan het college van b. en w. van de gemeente Dongeradeel. Historische schepen krijgen een plekje in het Dokkumer Grutdjip (tussen de Zijl en de Kettingbrug). De aanwezigheid van de schepen draagt bij aan de levendigheid van de binnenstad.

De gemeente Dongeradeel hoopt dat er binnenkort meer historische schepen zullen liggen in de binnenhaven van Dokkum. Foto: Klaas Rozema

Mede door de komst van een tweetal skûtsjes en door recente contacten met de LVBHB (Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig) lijkt deze ontwikkeling in een stroomversnelling te kunnen worden gebracht. De LVBHB brengt Dokkum onder de aandacht van haar 1600 leden. Er verschijnt bovendien een artikel over Dokkum in het verenigingsblad van de LVBHB. Het lijkt erop dat nu een lang gekoesterde wens in vervulling kan gaan, meldt de gemeente Dongeradeel.

Diverse elementen in de binnenstad, zoals de hoge en lage kades, de voormalige zeesluis (De Zijl), de karakteristieke gevelwanden, maar ook diverse straatnamen herinneren aan de rijke historie van Dokkum. Het brede water van het Dokkumer Grutdjip vormt net als vroeger een ideale haven.

Ooit had Dokkum dè haven van de (Friese) marinevloot, oftewel de admiraliteit. In de dertiende eeuw kreeg Dokkum stadsrechten, maar daarvoor was het al bekend als (internationale) handelshaven.



Begin zestiende eeuw werd Dokkum centrum van de Fries-Groningse admiraliteit vanwege de strategische ligging. Maar in de achttiende eeuw verzandde de haven. In 1725 werd de open verbinding met de Lauwerszee definitief afgesloten.

In 1969 werd de Lauwerszee afgesloten en tot het huidige Lauwersmeer gemaakt. Door het uitblijven van belangrijke verdere groei en ontwikkeling na de zeventiende eeuw, is nog heel veel zichtbaar van de toen ontstane historische vestingstad: de stadswal, de bolwerken, de grachten, bastions en veel monumenten zijn in uitstekende staat bewaard gebleven.