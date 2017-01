Harm Kamstra is vrijwilliger van het jaar in Dongeradeel

DOKKUM - Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Dongeradeel op donderdag 5 januari werd in theater Sense in Dokkum Harm Kamstra uitgeroepen tot Vrijwilliger van het jaar 2016.

Een onafhankelijke jury heeft Kamstra gekozen als het voorbeeld voor mensen die iets doen voor een ander, zonder daar geld of een andere beloning voor te vragen. Hij ontving als blijk van waardering een vaas van keramiek uit handen van wethouder Pytsje de Graaf.

Kamstra is door drie verschillende mensen voorgedragen als vrijwilliger van het jaar. Hij is vanaf 2009 betrokken bij de Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Holwerd. Hij was de drijvende kracht achter de realisering van de MFA, die in 2014 haar deuren opende. Nu zorgt Kamstra er voor dat de hele organisatie in goede banen geleid wordt, zodat alle verenigingen die gebruik maken van de MFA dit naar volle tevredenheid doen. Bovendien is hij momenteel bestuursvoorzitter. Kamstra wordt gezien als het boegbeeld van de MFA.

Behalve zijn inzet voor de MFA in Holwerd, is Kamstra ook twee perioden van 5 jaar bestuurslid geweest bij Uitvaartvereniging 'De Laatste Eer' in Holwerd en is hij nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het Gezondheidscentrum in Holwerd. De jury roemt Kamstra om zijn grote inzet en zijn bijdrage aan de leefbaarheid in het dorp.

De verkiezing van de vrijwilliger van het jaar is een initiatief van de gemeenteraad van Dongeradeel. In samenspraak met de stichting welzijn Het Bolwerk werden de inwoners van Dongeradeel in de gelegenheid gesteld een vrijwilliger voor te dragen. De onafhankelijke jury heeft vervolgens een keuze gemaakt uit de voorgedragen vrijwilligers.

De vaas die Kamstra ontving is speciaal voor Dokkum door Atelier KleiTaal uit Dokkum ontworpen. Op de vaas is een rand aangebracht van getekende mens-portretten die in elkaar overlopen. Zo ontstaat er een kring van mensfiguren die oneindig doorloopt, met elkaar verbonden zijn en ook niet zonder elkaar kunnen. Hiermee is het thema van de menselijke verbondenheid vereeuwigd in het geschenk van keramiek. De blauwe kleur van de vaas verwijst naar het water en de luchten die kenmerkend zijn voor de stad die is verbonden met de Waddenzee. De kleur bruin verwijst naar de stoere klei waarop Dokkum ooit is gebouwd. Aan de onderkant is het wapen van Dokkum afgedrukt.