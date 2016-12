Zaterdag glazen huis voor het goede doel in Dokkum

DOKKUM – Het Glazen huis voor het goede doel in Dokkum is dit jaar extra leuk aangekleed. Net als afgelopen jaren plaatst de Lions Club Noordoost-Friesland op zaterdag 26 november aanstaande weer een Glazen huis op De Zijl in Dokkum. De actie heeft als doel om nieuwe cadeaus in te zamelen voor kinderen wiens ouders zijn aangewezen op de voedselbank. De Lions Club Noordoost-Friesland vindt dat deze tientallen kinderen ook recht hebben op een mooi Sinterklaasfeest.

Nieuw dit jaar is een 'Ontmoet en Groet' met Sinterklaas in het Stadhuis, tussen 14.00 en 16.00 uur. Verder zijn er veel vertrouwde onderdelen. Kinderen kunnen een Pietenparcours volgen en daarmee een Hulp-Pietendiploma behalen. Ze kunnen geschminkt worden. Daarnaast draait het Rad van Sinterklaas met prijsjes die ter beschikking zijn gesteld door vele lokale ondernemers. Gedurende de actie is er muziek en een zeven-koppig Pietenorkest.

Kom langs en geef

Iedereen mag nieuwe cadeautjes deponeren in het Glazenhuis maar ook een bijdrage in de collectebus is welkom. Het Glazen Huis is aanstaande zaterdag vanaf half elf ’s ochtends toegankelijk voor publiek. Rond 16.30 zullen de cadeautjes door Burgemeester Waanders worden overgedragen aan de voorzitters van de voedselbanken uit de gemeenten Dongeradeel en Dantumadiel.