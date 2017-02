Drummen dankzij de inzet van Stichting Stipe

RAARD - Op maandag 13 februari vindt op Zorgboerderij De IiK in Raard een feestelijke overhandiging plaats. Stichting Stipe overhandigt op officele wijze het drumstel dat zij hebben gegeven aan de deelnemers van de zorgboerderij. De muzikanten in spe drumden er de afgelopen week al volop op los.

Stichting Stipe is in het leven geroepen door mensen uit Noordoost-Friesland die betrokken zijn bij mensen met een verstandelijke beperking, De Stichting verleent financiele steun ter bevordering van hun sociale vorming, zelfontplooiing en integratie binnen de samenleving. Aanvragen dienen een eenmalig karakter te hebben en kunnen worden ingediend door mensen met een beperking in Noordoost-Friesland of organisaties die zich voor hen inzetten.

Ook op de kleinschalige zorgboerderij De Iik wordt gestreefd naar een brede ontwikkeling en grote maatschappelijke betrokkenheid van de deelnemers. Vandaar dat er naast het dagelijkse werk op de boerderij nog tal van andere activiteiten ontplooid worden. Muziekles stond al jaren op het wensenlijstje, dus toen Simon Wesseling (muzikant bij Roadhouse Bluesband en het legendarische Swiet en Bjuster) aanbood om als vrijwilliger drumles te komen geven, werd een aanvraag ingediend bij Stipe. De Stipe honereerde de aanvraag en mede dankzij bijdragen vanVan der Zwaag Muziek, Psychotherapiepraktijk Quo Vadis en Schildersbedrijf Joop en Taeke Dammers kon overgegaan worden tot de aanschaf van het instrument.

Maandag, bij de officiele overhandiging, trakteren de drummers van De Iik hun gasten op koffie, thee, zelfgemaakt gebak en een paar spetterende drumsolo’s.