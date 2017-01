Dockumer Biergilde wil proeflokaal in pandje aan Diepswal

DOKKUM - Het Dockumer Biergilde heeft 35.000 euro subsidie aangevraagd bij de gemeente Dongeradeel. Donderdagavond 26 januari besluit de gemeenteraad of dit wordt toegekend. “Voor de stichting een spannend moment”, zegt Frank van Dijk. “Er is een optie op de koop van het pandje Diepswal 5 tot 1 februari.”

Drie ondernemers willen het pandje aan de Diepswal 5 kopen om er ‘de kleinste bierbrouwerij van Nederland’ te vestigen, een wens van Stichting Dockumer Biergilde. “Maar wij kopen het pand alleen als de gemeente achter onze plannen staat”, aldus Frank van Dijk.

Stichting Dockumer Biergilde is vorig jaar opgericht, nadat de ondernemers van Bonifatius 754 ontdekten dat er veel meer over bier was te vertellen dan alleen het recept om een lekker biertje te brouwen. “Via onze onderneming Bonitatius 754 brengen wij een speciaal bier op de markt – Bonifatiusbier – en een kruidenbitter, Bonifatius Bitter. In de toekomst willen we ook nog een jenever op de markt brengen”, vertelt Frank van Dijk. “Enthousiast over onze onderneming vroegen we geschiedschrijvers Warner Banga en Piet de Haan uit te zoeken waar de bierbrouwerij van Dokkum eigenlijk had gestaan en wanneer. Zij ontdekten dat Dokkum maar liefst negentien brouwerijen heeft gekend. Met bootjes werden vaatjes water uit de bron vlak buiten Dokkum naar de binnenstad gebracht. Via een zogenaamde putstoel kwamen de vaten aan wal.”

Bierfans werden enthousiast en richten een stichting op, losstaand van Bonifatius 754. Met regelmaat organiseren zij sinds januari 2016 lezingen en proeverijen. “De stichting Dockumer Biergilde wil graag een eigen proeflokaal. Kleinschalig. Met een bierkelder en biertank waarmee gasten hun eigen bier kunnen brouwen. Daarnaast willen we een wandelroute uitzetten langs de vroegere bierbrouwerijen en een putstoel nabouwen. Vele ondernemers in Dokkum hebben hun steun toegezegd en gaan kosteloos tekeningen, bouwmaterialen en mankracht beschikbaar stellen. Als we 35.000 euro subsidie krijgen voor onder andere PR en inrichtingskosten van het proeflokaal gaat Bonifatius 754 het pand kopen dat hiervoor heel geschikt is, aan de Diepswal 5”, vertelt Frank van Dijk. Voor de aanschaf van een biertank wordt een crowdfundingactie opgezet.