Bezorgd om ouderenzorg in Ternaard

TERNAARD - Onlangs veranderde Pasana haar organisatienaam in ‘Elkander’. Jan Keegstra zegt cynisch: “Met de ondertitel ‘Vertrouwde Zorg in een Vertrouwde omgeving’. Hij heeft nog een voorbeeld dat aangeeft hoe zuur de situatie ontstond: een dorpsgenoot verhuisde twee weken geleden naar De Spiker. Deze week kreeg ze te horen dat het verzorgingshuis gaat sluiten. Donderdag 1 december om 20.00 uur komen de Ternaarders bijeen om de situatie te bespreken.

Al twee jaar is de ouderenzorg in Ternaard onderwerp van gesprek. Het begon met het faillissement van Pasana. Als reactie werd de Wurkgroep Aldereinsoarch Ternaard opgericht met vertegenwoordigers vanuit dorpsbelang (Jan Keegstra is er één van), het kerkbestuur, de ondernemersvereniging en de zorg. “We hebben gebrainstormd over de toekomst”, vertelt Jan Keegstra. “maar moesten eerst weten wat men met De Spiker wilde.“ Zou het gerenoveerd worden? Kwam er nieuwbouw? Deze week maakte Elkander bekend: het zorgcentrum sluit de deuren. Renovatie is te duur en nieuwbouw past niet ‘bij het huidige beleid’. De werkgroep maakt zich grote zorgen.

Dongeradeel heeft Ternaard aangewezen als kerndorp op het gebied van zorg. “Dat willen we blijven”, zegt Jan Keegstra. “Hulpbehoevenden moeten dichtbij zorg kunnen krijgen. We worden allemaal ouder. Er moeten voorziening­en zijn.”



Twee jaar geleden woonden er nog zeventig mensen in De Spiker. Dat aantal is gehalveerd. “Dat heeft grote gevolgen voor de werkgelegenheid in Ternaard.” Ook is er angst voor verpaupering: De Spiker staat op 16.000 vierkante meter grond, midden tussen de woonhuizen.

De werkgroep zou wel levensbestendige woningen willen waarin een grote mate van zorg verleend wordt. De omgeving zou recreatieachtig kunnen worden ingericht met bijvoorbeeld een ontmoetingsgebouw. Diverse raadsleden steunen de werkgroep. “We vragen het dorp met ons van gedachten te wisselen in dorpshuis Tunawerth voor we volgende stappen zetten.”