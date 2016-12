Amnesty¹s Schrijfactie in de kerkeraadskamer van DoRe kerk in Dokkum

DOKKUM - In de kerkeraadskamer van de Ver. Chr. Gemeente (Doopsgezind/Remonstrants) in Dokkum werden tijdens de Amnesty¹s Schrijfmarathon door de deelnemers aan de hand van voorbeeldteksten een brief of een solidariteitskaart geschreven. De brievenschrijvers vragen om vrijlating van gewetensgevangenen en om berechting van daders van mensenrechtenschendingen. Om terugdringing van de doodstraf, marteling en discriminatie. Ze geven hoop aan gevangen en mensenrechten verdedigers.