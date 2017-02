Vrijwilligers van Home-Start NOF ontvangen certificaat

DAMWALD - Home-Start NOF deelt voor de dertiende keer certificaten uit aan een groep vrijwilligers die met succes de basiscursus hebben afgerond. In Damwâld ontvingen zeven vrijwilligers het certificaat uit handen van de coördinator.

Met het volgen van deze training zijn vrijwilligers goed voorbereid om gezinnen te begeleiden die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

In zes bijeenkomsten krijgen de deelnemers inzicht in de werkwijze en uitgangspunten van Home-Start. Ze leren hoe ze hun eigen levenservaring en hun persoonlijke kwaliteiten in kunnen zetten bij de begeleiding van ‘hun’ gezin. Naast een theoretisch kader wordt er veel geoefend met praktijk situaties. Cursisten leren hoe ze ouders kunnen bekrachtigen in de dingen die goed gaan. Het ‘op je handen blijven zitten’ en ouders motiveren en stimuleren komen ruimschoots aan bod. De werkwijze en uitgangspunten van Home-Start staan centraal en de vaardigheden voor een goede communicatie worden geoefend.

Home-Start wordt aangeboden in de gemeenten Dongeradeel, Dantumadiel, Kollumerland, Ferwerderadiel, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Bij een bemiddeling wordt goed gekeken naar persoonlijke wensen van ouders en de kwaliteiten van vrijwilligers.

Vrijwilligers zien elkaar om de 6 weken in hun intervisiegroep. Ze delen ervaringen en krijgen feedback op vragen over uit de praktijk. Waar nodig krijgen ze persoonlijke coaching.