Tegen financiële ouderenmishandeling

DE WESTEREEN - Wat zijn signalen van financieel misbruik en wat kun je doen om financieel misbruik te voorkomen? 'De alliantie' organiseerde afgelopen week een mini-symposium in Woonzorgcentrum Brugchelencamp in De Westereen voor zorgprofessionals en cliëntenraden van zorginstellingen. Hier was veel aandacht voor de dagelijkse praktijk.

Krijg ik inzicht in mijn eigen financiën bij degene die mijn financiën doet? Het is vaak een signaal van financiële mishandeling als dat niet het geval is. Ouderen en hulpverleners die met ouderen werken, weten niet altijd waar ze terecht kunnen als ze deze signalen herkennen. Notariskantoor Beks, Rabobank, Kwadrantgroep, Gemeente Dantumadiel, Veilig Thuis en diverse andere organisaties vormen een alliantie om breed aandacht te vragen voor financieel misbruik bij ouderen.

Wethouder Roelof Bos is erg blij met de start van de alliantie: "Mensen doen hier veel voor elkaar maar helaas gaat dat niet altijd goed. Wij ondersteunen graag dit initiatief dat echt vanuit de praktijk handreikingen kan doen."

Notaris Frank Beks wordt regelmatig geconfronteerd met vormen van ouderenmishandeling: "Ik hoop dat op deze wijze een breed professioneel vangnet wordt gecreëerd om ouderenmishandeling zoveel mogelijk te voorkomen. "Thea Dijkstra van Kwadrant Groep vult aan: "Vanuit de Kwadrantgroep vinden wij het belangrijk dat wij onze kennis overdragen. We willen bewustwording op gang laten komen en erger voorkomen."

De Friese alliantie wil een vuist maken tegen deze vorm van ouderenmishandeling en kondigde tijdens het symposium aan dat er op allerlei manieren een vervolg komt. Niet alleen voor hulpverleners, maar ook voor ouderen zelf.