Oranje Fonds doneert maximaal 20.000 euro aan het Badhús

Professionele keuken als bindmiddel

DE WESTEREEN – Samen (leren) koken en samen eten geeft gezelligheid en een band. Op basis van die gedachte wilde activiteitencentrum het Badhús in De Westereen graag een professionele keuken aanschaffen en installeren. Met een gift van maximaal 20.000 euro van het Oranje Fonds wordt dit mogelijk, meldt voorzitter Froukje Venema van Stichting Badhûs.

Het Badhús is sinds de opening vorig jaar met behulp van vrijwilligers omgetoverd tot een gezellige, multifunctionele ontmoetingsruimte. Maar een professionele keuken, die ingezet kan worden voor verschillende activiteiten, ontbrak nog.



Voorzitter Froukje Venema: “De keuken is fan grut belang en wurdt de basis foar in ferskaat oan aktiviteiten. De keuken sil ynsetten wurde bynmiddel. Itensiede is in manier om groepen minsken te ferbinen of út in sosjaal isolement te heljen. Wy wolle kursussen itensieden hâlde, ‘workshops’ jaan en hearlike, sûne mielen klearmeitsje, bygelyks foar en troch de minima en de jongerein. Ek wolle wy gesellige jûnen organisearje, om minsken út harren sosjaal isolement te heljen. Dit fansels op in leechdrompelige manier. Hjirfoar sykje wy ferbining mei oare organisaasjes, lykas de ‘voedselbank’. Mar ek (oare) frijwilligers binne tige wolkom, wy kinne noch in hiel soad frijwilligers brûke!”

Multifunctioneel

Naast een poppodium heeft het Badhûs een multifunctioneel karakter. Er staan de komende maanden tal van activiteiten op het programma, zoals toneelavonden, loungesessies op de zondagmiddag, muziekavonden, maar ook tienerinloop en bloemschikken. Om straks bij activiteiten en evenementen naast een drankje, ook een hapje te kunnen aanbieden, is een wens die met de komst van de nieuwe keuken uitkomt, meldt Venema.



Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caraïbisch deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo’n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt onder andere gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door ‘vrienden’ en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.