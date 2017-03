Gratis compost Dantumadiel en Dongeradeel

DOKKUM – Inwoners van Dantumadiel en Dongeradeel kunnen zaterdagochtend 25 maart van 9 tot 12 uur gratis compost afhalen. Dit ligt klaar op het gemeentelijk terrein aan de Birdaarderstraatweg in Dokkum. De compost kan in eigen meegebrachte kratten of zakken worden geschept en er is een shovel aanwezig om het in aanhangwagens te scheppen.

Dank aan inwoners

De gemeente organiseert jaarlijks een compostactie voor haar inwoners, als dank voor hun bijdrage aan de afvalscheiding. Gescheiden afvalinzameling levert een bijdrage aan de vermindering van de hoeveelheid afval. Er hoeft dan minder afval verbrand te worden. Bovendien kan meer afval worden omgezet in een hoogwaardig eindproduct. Ook Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT) kan goed worden omgezet in een grondstof zoals compost.

Goed voor de tuin

Compost is een natuurlijke bodemverbeteraar. Het stimuleert de groei van gewassen op een milieuvriendelijke wijze, het reguleert de waterhuishouding en zorgt voor een natuurlijke balans in de bodem. De beide gemeenten willen de komende jaren vooral inzetten op een betere scheiding van GFT, omdat er nog circa dertig procent GFT-afval in de grijze container belandt.