Zes scholen genomineerd voor Onderwijsprijs Fryslân

LEEUWARDEN - Voor de tweejaarlijkse Onderwijsprijs Fryslân zijn zes scholen genomineerd. De prijs is ingesteld om de creativiteit en inventiviteit in het onderwijs onder de aandacht te brengen. Gedeputeerde Sietske Poepjes reikt op 20 januari 2017 de prijs uit in het provinciehuis in Leeuwarden.