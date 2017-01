Persoonlijk afscheid nemen in de Fryske Mar, Liwwadden of ’t Wad

Yarden Uitvaartcentrum Goutum in nieuw jasje

GOUTUM - Yarden Crematorium en Uitvaartcentrum Goutum heeft het uitvaartcentrum volledig gerestyled. Sinds deze week kunnen nabestaanden afscheid nemen van hun dierbaren in de Fryske Mar, Liwwadden, ’t Wad, ’t Riet, de Zee, de Greide, de Heide en de Oldehove. Zo heten de compleet vernieuwde opbaarkamers waar muurvullende foto’s van het betreffende Friese landschap zorgen voor een aangename, lokale sfeer. In dezelfde stijl is het uitvaartcentrum uitgebreid met een nieuwe afscheidsruimte voor kleine groepen en een vernieuwde koffielounge. Op zondag 12 maart kan iedereen de vernieuwde locatie bekijken.

Rouwkamer Veldtzicht van Yarden. (Ingezonden foto)

Welkom gevoel

‘Wij zijn erg tevreden met het resultaat van de restyling van het uitvaartcentrum. Net als ons in 2011 verbouwde crematorium, is nu ook het uitvaartcentrum volgens het Feeling Environment concept van Yarden ingericht. Dit concept zorgt voor een optimale afstemming in alle ruimten van kleuren, geuren, materialen, geluiden en beelden die aansluiten op de emoties die nabestaanden en bezoekers ervaren. De foto’s van de pareltjes uit het Friese landschap – die vakkundig zijn vastgelegd door onze medewerker Taede Smedes- geven alle ruimten een lokale sfeer waardoor onze gasten zich er snel op hun gemak voelen’, aldus Henk Meijer, locatiemanager in Goutum.

Programma open dag

Op zondag 12 maart kan iedereen een kijkje nemen op de vernieuwde locatie aan de Yndyk 1 in Goutum. Er is live muziek, in de aula wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan een ingetogen filosofisch dialoog en bezoekers kunnen een rondleiding krijgen voor en achter de schermen. Zo wordt bijvoorbeeld ook de ovenruimte opengesteld op deze dag. Verder kunnen mensen vragen stellen en hun laatste wensen bespreken en vastleggen.

Tijd en ruimte voor afscheid

’Bij ons staan de zorg en aandacht voor de overledene en de familie voorop. Zo geven we nabestaanden alle tijd en ruimte om afscheid te nemen van hun dierbare’, vertelt Meijer. ‘Met de nieuwe afscheidsruimte en de vernieuwde sfeervolle opbaarkamers kunnen we hier nog beter invulling aan geven. Nabestaanden kunnen hier 24 uur per dag terecht en kunnen er bijvoorbeeld ook zelf bloemen, persoonlijke bezittingen of foto’s plaatsen. Zo kunnen zij op een persoonlijke en comfortabele manier afscheid nemen van hun overleden geliefde. Dat is belangrijk want een goed afscheid, helpt hen verder.’

