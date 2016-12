KEaRN Winteractie tegen eenzaamheid

Wie nodig jij uit met de feestdagen?

SURHUISTERVEEN - Rond deze tijd beginnen velen weer plannen te maken voor de invulling van de kerstdagen en de viering van het oude naar het nieuwe jaar. Juist dan kan het stil worden bij de mensen die een klein sociaal netwerk om zich heen hebben. Bij hen is het risico op eenzaamheid groter.

Daarom roept KEaRN juist nu mensen op om van toeschouwer, aanpakker van eenzaamheid te worden. Dat kan door rond de kerstperiode iets leuks te ondernemen met iemand die zich in die periode eenzaam voelt. Door af te spreken om bij te praten of op bezoek te gaan. Het gaat dan niet alleen om ontmoeting, maar om contact: het gevoel hebben gewaardeerd, gehoord en gezien te worden. KEaRN zet zich hiervoor in en organiseert in Achtkarspelen opnieuw de 'Winteractie tegen eenzaamheid’.

Winteractie tegen eenzaamheid

U vindt de regiowerkers van KEaRN op woensdag 14 december van 14.00 tot 16.00 uur in het Inloophuis ‘t Carillon, Groningerstraat te Surhuisterveen en op donderdag 15 december van 14.00 tot 16.00 uur in kringloopwinkel de Pikulan, Dellen 20 te Surhuisterveen. De regiowerkers van KEaRN willen graag met u het gesprek aangaan over eenzaamheid, als aanpakker of ervaringsdeskundige. De koffie staat klaar.