Wetterskip Fryslân investeert in zonne-energie en biogas uit slib

LEEUWARDEN - Wetterskip Fryslân wil in 2020 veertig procent van haar energie duurzaam opwekken met zonne-energie en biogas. Het waterschap gaat zonnepanelen plaatsen op eigen gebouwen en terreinen en meer biogas produceren uit slib van rioolwaterzuiveringsinstallaties. De komende drie jaar wordt vijftig miljoen euro geinvesteerd. Tenminste, als het alegmeen bestuur akkoord gaat met de nota.

Dagelijks bestuurder Egbert Berenst van Wetterskip Fryslân: “We willen jaarlijks twee procent energie-efficiëntie realiseren. In de Energiebeleidsnota staat hoe Wetterskip Fryslân dat denkt te gaan realiseren.”

In 2015 ondertekende Wetterskip het Klimaatverdrag van Parijs, samen met de andere Nederlandse waterschappen en het Rijk. Er werden afspraken gemaakt over energiebeperking en de opwekking van eigen duurzame energie.

Energiefabriek in Leeuwarden

Het waterschap realiseert in de komende drie jaar een energiefabriek op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Leeuwarden. Hier moet in de toekomst het slib van de Friese rioolwaterzuiveringsinstallaties worden vergist. Deze installatie levert straks 2,7 miljoen m3 extra biogas op. Berenst: “We hebben al een aantal afnemers, maar we zoeken er nog meer. Bovendien: door het vergisten besparen we op de afzet- en vervoerskosten van het slib”.

Veel van de gewenste zonnepanelen zullen geplaatst worden op het terrein van een afvalwaterzuivering. Het Wetterskip heeft daar ruimte voor ongeveer 40.000 stuks. Berenst: “Omdat rioolwateringsinstallaties ook stroom verbruiken, kunnen we hier een mooie combinatie maken. We kunnen onze investering in zonne-energie op termijn kostenneutraal realiseren”.