Merendeel wordt lopend ‘geschouwd’

Waterschap controleert 3200 kilometer dijk

BURGUM – Wetterskip Fryslân is onlangs begonnen met het controleren van 3200 kilometer polderdijken in het werkgebied, dus inclusief Westerkwartier in Groningen. De maanden januari en februari worden hier voor uitgetrokken.

Het merendeel wordt daadwerkelijk gelopen. Sommige delen zijn zogenoemde hoge gronden. Deze worden ook wel met de auto gedaan. Een hoge grond is een brede kering op hoger gelegen grond, die niet als een echte kering zichtbaar is in het landschap, maar wel dient als zone tussen gebieden die wel bemalen worden(polders).

De kosten van de jaarlijkse ‘schouw’ bedragen ongeveer 150.000 euro. Voor de rayonbeheerders en muskusrattenbestrijders is het onderdeel van hun reguliere taken, dus we hebben dat niet apart voor de kadeschouw berekend.

Wat levert een schouw op?

In 2016 waren er 550 meldingen, waarna actie door het waterschap nodig was. “Het gaat dan om schades aan de keringen, zoals verzakkingen, scheurvorming, oeverbeschadigingen, houtopstanden, etcetera. Deze worden door Wetterskip Fryslân hersteld. Hierbij waren twee die direct moesten worden hersteld”, aldus woordvoerder Michiel Zijlstra.

De andere zaken werden in de loop van het jaar aangepakt. Daarnaast werden er 200 zaken geconstateerd die de betrokken grondeigenaar/beheerder moet herstellen (denk aan: slechte grasmat, rijsporen, graafwerk in de kering). “Zij kregen een brief met de mededeling dat ze de situatie in orde moesten maken voor een bepaalde termijn”, zegt Zijlstra.

Welke schade daarmee is voorkomen, is niet eenvoudig aan te geven. “Dat kan per situatie erg verschillen. De kering moet het water tegenhouden bij hoog water. Dit hangt dus sterk af van waar hoog water zou zijn opgetreden, of in die situatie de (beschadigde) kering water zou hebben doorgelaten en welke schade er dan in het achterliggende gebied zou zijn ontstaan”, legt Zijlstra uit.