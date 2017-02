Maandagavond 6 maart in Wegrestaurant

Voorlichting middelengebruik in Twijzel

TWIJZEL - Wat weet u eigenlijk over het gebruik van middelen zoals bijvoorbeeld drugs, alcohol en tabak? Wat is het nou precies? Wat doet het met iemand? Is het verslavend? Gevaarlijk? Hoe te reageren als je iemand kent die (veel) gebruikt?

Middelengebruik en misbruik is een maatschappelijk probleem, dat overal speelt in onze maatschappij, ook in kleine dorpen als Twijzel. Daarom mede op initiatief van de plaatselijke horeca organiseert het opbouwwerk (Kearn welzijn) en het jongerenwerk (Young & Leisure) in samenwerking met Verslavingszorg Noord Nederland een voorlichtingsavond hierover.

Er zal voorlichting over gebruikers en middelen worden gegeven: Hoe zien ze eruit, wat is de (verslavende) werking, wat kan ermee gedaan worden, hoe kan gebruik herkend worden? Ook is er tijd voor het stellen en beantwoorden van vragen en het vertellen van ervaringen.

De avond is bedoeld voor iedereen, jong en oud, die in Twijzel e.o. woont of werkt of op een andere manier betrokken is bij Twijzel. Maandag 6 maart, 19.30 uur, wegrestaurant Twijzel, Wedzebuorren 17. Deelname is gratis. Informatie: Wiebe Kootstra, info@youngandleisure.nl / 06-25250365.