Vijftigjarig lidmaatschap Vrouwen van nu

SURHUISTERVEEN - In januari werd mevrouw Rigt Sloep van de Vrouwen van Nu uit Surhuisterveen gehuldigd met haar vijftigjarig lidmaatschap. Zij ontving hiervoor een zilveren speld en een boeket bloemen. Helaas kon zij niet op de ledenbijeenkomst aanwezig zijn vanwege een val en en een daarbij opgelopen breuk.

Links Rigt Sloep die een bos bloemen overhandigd krijgt door voorzitter Alie Postma. (Ingezonden foto)

Mevrouw Rigt Sloep heeft met veel inzet in de loop der jaren een aantal bestuursfuncties bekleed en is nog altijd actief in verschillende commissies en interessegroepen.

Vrouwen die ook eens een kijkje willen nemen op de bijeenkomsten worden van harte uitgenodigd om vrijblijvend een avond bij te wonen. De avonden worden een keer per maand gehouden in Kolkzicht in Surhuisterveen op de donderdagavond en starten om 19.30 uur.

Het programma tot en met april luidt als volgt:

Op 16 februari een lezing over bijzondere ontmoetingen en gewoontes in Nepal.

Op 16 maart komt Karin Bies vertellen over haar werk bij Omrôp Fryslan.

Op 20 april een lezing over hoe ouderen leven in Uganda.

Voor nadere inlichtingen kan men contact opnemen met Paula Petri via 0512-341656 of een kijkje nemen op de website www.vrouwenvannu.nl/surhuisterveen.